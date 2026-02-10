ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ବଢ଼ିଲା ଦରମା, ଏଣିକି ମିଳିବ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୬,୯୪୮ ଟଙ୍କା

AYUSH doctors salary hike: ରାଜ୍ୟର ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ (NHM) ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦରମାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ (NHM) ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦରମାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସରକାର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
କେତେ ବଢ଼ିଲା ଦରମା?
ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଚାକିରି ଅବଧିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ୨୦,୦୦୦ ରୁ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏବେ ଜଣେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ ଦରମା ୫୬,୯୪୮ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ୯୧,୪୬୭ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଉପକୃତ ହେବେ ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ଡାକ୍ତର
ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ NHM ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୨,୯୧୨ ଜଣ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ଦରମା ଢାଞ୍ଚା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷରୁ ବାର୍ଷିକ ଅଧିକ ପାଖାପାଖି ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇପାରିବେ।