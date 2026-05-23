Odisha News:ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ୧୫ରୁ ଜୁନ୍‌ ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବଦଳି ପ୍ରକିୟା,ମନଇଚ୍ଛା ବଦଳି ଉପରେ ରୋକ୍‌ ଲଗାଇବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Odisha News: ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସମାନତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ ଉପରେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନୀତିକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ୨୨ ମଇ, ୨୦୨୬ ତାରିଖର ୧୬୦୬୮ (ଇ)/ଜେନେରାଲ ନମ୍ବରରେ ଥିବା ଏହି ଆଦେଶ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅସଙ୍ଗତିକୁ ସମାଧାନ କରେ। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ୧୮.୦୪.୧୯୬୭ ତାରିଖର ପୁରୁଣା ପୁସ୍ତକ ସର୍କୁଲାର ନମ୍ବର ୪୨ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ୧୫ ରୁ ଜୁନ୍ ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟ ବାହାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ନୀତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଷ୍ଟେସନରେ ତିନି ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯଦିଓ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାଡରର ଗ୍ରୁପ୍ A ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ B ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛଅ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ C ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ତହସିଲରେ ଛଅ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରହିବେ ନାହିଁ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ବିଶେଷକରି ଗୋଷ୍ଠୀ A ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ B ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପଦବୀରେ। ପୂର୍ବ ସର୍କୁଲାରରେ ସୂଚିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ସନ୍ଦର୍ଭ ପାଇଁ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଛି।
ତଥାପି, KBK ଅଞ୍ଚଳରେ ଛଅ ବର୍ଷ ନିରନ୍ତର ସେବା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପଦବୀ ଉପରେ କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ଗୃହ ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପସନ୍ଦିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ। ସେହିପରି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିବ।
ସଚିବାଳୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାଡର ଏବଂ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଭଳି ଅଣ-ହସ୍ତାନ୍ତରଯୋଗ୍ୟ ସେବାରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ, କେହି ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ ନାହିଁ।
ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆଦେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ କାହାକୁ ରିଲିଭ୍ କରିବେ ଏବଂ ରିଲିଭ୍ ଏବଂ ଯୋଗଦାନ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବେ। ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ନୀତି କେବଳ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ କଷ୍ଟ ମାମଲାରେ, କାରଣ ଲିଖିତ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯିବା ସହିତ ଶିଥିଳ କରାଯାଇପାରିବ।
ସରକାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହ ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମୌଳିକ ନୀତି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନୀତି ଗଠନ କିମ୍ବା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି।