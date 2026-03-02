Summer Guidelines: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି। ସବୁ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଭାଗ ଚିଠି ଲେଖି ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଓ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସକାଳୁ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଷ ଦେଇଛି। ଏଥି ସହ ଅପରାହ୍ନରେ କୌଣସି ଆଉଟଡୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
Summer Guidelines: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି। ସବୁ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଭାଗ ଚିଠି ଲେଖି ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଓ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସକାଳୁ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଷ ଦେଇଛି। ଏଥି ସହ ଅପରାହ୍ନରେ କୌଣସି ଆଉଟଡୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଛାତ୍ର, ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଓଆରଏସ୍ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଛାତ୍ରାବାସ, କମନ୍-ରୁମ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଓରାଲ୍ ରିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଲବଣ (ORS) ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ଏବଂ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୌଳିକ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏଥି ସହ ପାଣିବୋତଲ ସହ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବାକୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ କଠୋର ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି।