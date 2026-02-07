Advertisement
ସରକାରଙ୍କ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍: ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ରୋଷ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ୍

ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ମଣିଷ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଲୋକସେବା ଭବନସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ଏହି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।

୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର: ଗଜସାଥୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ
ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଦିନରାତି ନଜର ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କାମ କରୁଥିବା ‘ଗଜସାଥୀ’ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ ରେସପଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ‘ରୋଷ୍ଟର ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା’ (Roster-based system) ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ପହରା ଦେବେ ଏବଂ କୌଣସି ଅଘଟଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ।

ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ନିଆଗଲା ମତାମତ
କେବଳ ଏସି ରୁମ୍‌ରେ ବସି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନକରି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ କେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ (NGO) ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସଫଳ ହେଉଛି ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍
ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ୱାର୍ଡେନ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ (ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ) ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ଭି. ନାୟାର ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।

  • ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା: ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ କାମ କରୁଛି, ଯାହାର ସମୟାନୁସାରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।
  • ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ: ଲଗାତାର ମନିଟରିଂ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ-ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।

ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜୀବିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ବନ ବିଭାଗର ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେଫ୍ଟି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାକୁ କିଭଳି ନିରାପଦ ରଖାଯାଇପାରିବ, ତାହାହିଁ ଏହି ମିଶନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।

