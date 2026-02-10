Odisha Govt: ରାଜ୍ୟରେ ୪,୧୧୧ କୋଟିର ୨୩ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ମିଳିବ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି

Odisha News: ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ୨୩ଟି ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ୨୩ଟି ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୪,୧୧୧.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ୯,୯୨୪ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୧୪୪ତମ 'ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭଲ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି' (SLSWCA) ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିଳ୍ପ ନିବେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ଦେଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବେ ରୂପରେଖ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ନିବେଶ?
କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ଖଣି କିମ୍ବା ଧାତୁ ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଅଛି:
୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେବେ ଉପକୃତ
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ନରହି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପିବ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଦେବଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ଭାବେ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ।
'ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬' ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜରିଆରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅନୁମତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି। 'ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଶିଳ୍ପ ହବ୍ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ।