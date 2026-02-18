ଓଡ଼ିଶାର ୨୨ ଆଇଟିଆଇ ହେବ ‘ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ’: ଟାଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ

ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ୨୨ଟି ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇକୁ ଏବେ ‘ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ’ (CoE) ବା ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯିବ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ୨୨ଟି ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇକୁ ଏବେ ‘ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ’ (CoE) ବା ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂସ୍ଥା ‘ଟାଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି’ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି।
୭୭୯ କୋଟିର ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ
ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୋଟ ୭୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାୟ ୮୬ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଟାଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହନ କରିବ ଏବଂ ବାକି ୧୪ ପ୍ରତିଶତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାବ୍ ଓ ନୂଆ ଯୁଗର ଶିକ୍ଷା
ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ପରେ ଆଇଟିଆଇଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏବଂ ମେସିନାରୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି:
ନିଯୁକ୍ତିରେ ମିଳିବ ସହାୟତା
କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନୁହେଁ, ବରଂ ଆସନ୍ତା ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟାଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେବ। ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେସିନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସଂସ୍ଥା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କେବଳ କୋଠାବାଡ଼ି ନୁହେଁ, ବରଂ ଦକ୍ଷତା ହିଁ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବ।