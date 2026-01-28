Odisha Govt: ଶିକ୍ଷାରୁ ରୋଜଗାର: ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ଟ୍ରେନିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫ୍ଲେକ୍ସି-ଷ୍ଟାଫିଙ୍ଗ ମଡେଲରେ ନିଯୁକ୍ତି

Odisha government: ସରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା (SDTE) ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 'ସୁଦକ୍ଷା' (Sudakshya) ଯୋଜନାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ 'ଉଦୈତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ' (Udaiti Foundation) ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା (SDTE) ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 'ସୁଦକ୍ଷା' (Sudakshya) ଯୋଜନାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ 'ଉଦୈତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ' (Udaiti Foundation) ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି।
ସୁଦକ୍ଷା ଯୋଜନାର ହେବ ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା
୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 'ସୁଦକ୍ଷା' ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ITI ଏବଂ ପଲିଟେକନିକ ଭଳି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମଲେଖା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନାମଲେଖା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର କିଛି ପ୍ରତିଶତ ଝିଅ ହିଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚାକିରି ପାଇବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୭ରେ ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
୬ ମାସର ‘ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟଡି’
ଏହି ସହଭାଗିତା ଅଧୀନରେ ଉଦୈତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ଏଥିରେ:
ନୂଆ ମଡେଲରେ ମିଳିବ ଚାକିରି
କେବଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ‘ଫ୍ଲେକ୍ସି-ଷ୍ଟାଫିଙ୍ଗ’ (Flexi-staffing) ମଡେଲ୍ର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ମହିଳାମାନେ ଷ୍ଟାଫିଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ PF, ESI ଏବଂ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଭଳି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଭାଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ 'ନାରୀ ଶକ୍ତି'ର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।