Odisha Govt: ଶିକ୍ଷାରୁ ରୋଜଗାର: ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ଟ୍ରେନିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫ୍ଲେକ୍ସି-ଷ୍ଟାଫିଙ୍ଗ ମଡେଲରେ ନିଯୁକ୍ତି

Odisha government: ସରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା (SDTE) ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 'ସୁଦକ୍ଷା' (Sudakshya) ଯୋଜନାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ 'ଉଦୈତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ' (Udaiti Foundation) ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି।

 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 28, 2026, 01:32 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା (SDTE) ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 'ସୁଦକ୍ଷା' (Sudakshya) ଯୋଜନାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ 'ଉଦୈତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ' (Udaiti Foundation) ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି।

ସୁଦକ୍ଷା ଯୋଜନାର ହେବ ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା
୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 'ସୁଦକ୍ଷା' ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ITI ଏବଂ ପଲିଟେକନିକ ଭଳି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମଲେଖା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନାମଲେଖା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର କିଛି ପ୍ରତିଶତ ଝିଅ ହିଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚାକିରି ପାଇବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୭ରେ ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

୬ ମାସର ‘ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟଡି’
ଏହି ସହଭାଗିତା ଅଧୀନରେ ଉଦୈତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ଏଥିରେ:

  •   ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାମଲେଖା, ପାଠପଢ଼ା ମଝିରୁ ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ ଏବଂ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ।
  •   ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଛାତ୍ରୀ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
  •   ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବେ।

ନୂଆ ମଡେଲରେ ମିଳିବ ଚାକିରି
କେବଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ‘ଫ୍ଲେକ୍ସି-ଷ୍ଟାଫିଙ୍ଗ’ (Flexi-staffing) ମଡେଲ୍‌ର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ମହିଳାମାନେ ଷ୍ଟାଫିଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ PF, ESI ଏବଂ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଭଳି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା:

  •   ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଉଦୈତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ, ସରକାର କେବଳ ତଥ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ।
  •   ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନୋଡାଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
  •   ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୨୦୨୬ ମେ ମାସ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଭାଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ 'ନାରୀ ଶକ୍ତି'ର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।

Zee Odisha Desk

