New Lok Seva Bhawan: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ, ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା
New Lok Seva Bhawan: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ, ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା

Odisha Plans New Lok Seva Bhawan: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ସେତୁ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (OBCC)କୁ ଦିଆଯାଇଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 20, 2025, 07:07 PM IST

Odisha Plans New Lok Seva Bhawan
Odisha Plans New Lok Seva Bhawan

Odisha Plans New Lok Seva Bhawan: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ସେତୁ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (OBCC)କୁ ଦିଆଯାଇଛି।

ଶନିବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇ ନିର୍ମାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଯେ OBCC ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯୋଜନାର ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ସଂସ୍କରଣ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯିବ।

ବସ୍ତା ବିଧାୟକ ସୁବାସିନୀ ଜେନାଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ନୂତନ ଭବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟମାନ ଲୋକସେବା ଭବନ ୬୮ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଏହାର ପରିସରରେ ଏକ ଗୁରୁତର ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା ରହିଛି।

