ବଦଳିବ କଟକର ଚେହେରା: ସହର ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ‘ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍’, ଏନଏଚ୍‌-୫୫ ହେବ ୬ ଲେନ୍

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରୌପ୍ୟ ସହର କଟକର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଏବଂ ସହରର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ‘ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍’ (Outer Ring Road) ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
କଟକ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍
ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଫଳରେ ସହର ଭିତରେ ଭାରିଯାନ ଚଳାଚଳ କମିବା ସହ ଗମନାଗମନ ସହଜ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
କଟକ-ସମ୍ବଲପୁର NH-୫୫ ହେବ ୬ ଲେନ୍
ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉପକୂଳ ଭାଗକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ଲାଇଫ୍-ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା କଟକ-ସମ୍ବଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ (NH-55) ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଏବେ ୬ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ (State Highways) କୁ ୪ ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜଧାନୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ସଡ଼କ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜୟଦେବ ବିହାର-ନନ୍ଦନକାନନ ରୋଡ୍, ଲେଫ୍ଟ ପାରାଲାଲ ରୋଡ୍, ପଥରଗାଡ଼ିଆ-ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର-କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୈଠକରେ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି:
ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।