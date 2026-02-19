ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା: ଜବରଦଖଲମୁକ୍ତ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି, ଗଠନ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଲ୍’

Advertisement
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜବରଦଖଲ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜମିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ଏହାର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜବରଦଖଲ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜମିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ଏହାର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ କେତେକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି:

  • କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜମି ସୁରକ୍ଷା ବାବଦରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ରାୟକୁ ତୁରନ୍ତ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
  • ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଲ୍’ ଗଠନ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ମାମଲାର ତଦାରଖ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଲ୍’ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।
  • ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ତହସିଲ ସମେତ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲମୁକ୍ତ କରାଯିବ।
  • ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା: ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ବୁଧବାର ଦିନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବସିବ, ଯେଉଁଠି ଜମି ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ପରଖାଯିବ।

"ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାଲିକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ," ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି।

ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ, ପୁରୀଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜମିଗୁଡ଼ିକର ରେକର୍ଡ (RoR) ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ତହସିଲରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ବୈଠକରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ଋତୁରାଜ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଦେବବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ବହୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

