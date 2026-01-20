Odisha Police: ୮୦୦ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

Odisha Police: ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ (SPO) ଭାବରେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
Odisha Police: ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ (SPO) ଭାବରେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ASI), ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (SI), ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିୟମିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ବିଶେଷଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା।
ଗୃହ ବିଭାଗ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ୬୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟ ଚରିତ୍ର ରିପୋର୍ଟ (CCRs) ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସେବା ରେକର୍ଡ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ବିଚାରାଧୀନ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୟନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ।
ମୋହନ ସରକାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ପୋଲିସିଂ କ୍ଷମତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ।