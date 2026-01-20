Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3080276
Zee OdishaOdisha StateOdisha Police: ୮୦୦ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

Odisha Police: ୮୦୦ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

Odisha Police: ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ (SPO) ଭାବରେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 20, 2026, 11:16 AM IST

Trending Photos

Odisha Police News
Odisha Police News

Odisha Police: ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ (SPO) ଭାବରେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।

ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ASI), ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (SI), ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିୟମିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ବିଶେଷଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା।

ଗୃହ ବିଭାଗ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ୬୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟ ଚରିତ୍ର ରିପୋର୍ଟ (CCRs) ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସେବା ରେକର୍ଡ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।

Add Zee News as a Preferred Source

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ବିଚାରାଧୀନ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୟନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ।

ମୋହନ ସରକାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ପୋଲିସିଂ କ୍ଷମତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha Police
୮୦୦ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ED raids
ED ର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ୩ ରାଜ୍ୟରେ ୨୧ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍
nitin Nabin
Nitin Nabin: ଦିନ ୧୧ଟାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନବୀନ ନିତିନ
Karnataka DGP suspension
ଡିଜିପିଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, ନିଲମ୍ୱନ କଲେ ସରକାର
Chakhi Khunti
Chakhi Khunti: ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଚାଖୀ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି