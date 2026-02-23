ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ ଅବଧି ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ଯାଏଁ ବଢ଼ିଲା

Odisha government: ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ (Property Statement) ଦାଖଲ କରିବାର ସମୟ ସୀମାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ (Property Statement) ଦାଖଲ କରିବାର ସମୟ ସୀମାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ତଥ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବେ।
କାହା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ?
ଗ୍ରୁପ୍-ଏ (Group A) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରୁପ୍-ଡି (Group D) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣୀକୁ HRMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
କାହିଁକି ବଢ଼ିଲା ସମୟ ସୀମା?
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ତାରିଖ ଶେଷ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ସୁଯୋଗ।
ଖିଲାପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ (ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧) ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ 'ନନ୍-କମ୍ପ୍ଲାଏଣ୍ଟ' ବା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ।
ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ଆରଡିସି (RDC) ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ତଦାରଖ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।