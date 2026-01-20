Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3080459
Zee OdishaOdisha StateRepublic Day 2026: ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ କିଏ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ପତାକା?

Republic Day 2026: ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ କିଏ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ପତାକା?

Republic Day 2026: ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ସାରା ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ୭୭ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 20, 2026, 01:43 PM IST

Trending Photos

Republic Day 2026
Republic Day 2026

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ସାରା ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ୭୭ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ।

ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ଜାତୀୟ ପତାକା?

ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା:

Add Zee News as a Preferred Source
  • ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ: ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।  
  • ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ: କଟକ ଜିଲ୍ଲା 
  • ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ: କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା  
  • ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା 
  • ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା  
  • ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ: ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା   
  • ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ: ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା   
  • ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା  
  • ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ: ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା   
  • ମନ୍ତ୍ରୀ ଡଃ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ: କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା  
  • ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା: ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା   
  • ମନ୍ତ୍ରୀ ଡଃ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର: ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା 

ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ):

  • ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା 
  • ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ: ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା 
  • ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବାଲ ସାମନ୍ତ: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା  
  • ଶ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା  
  • ଶ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ: ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା 

ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ:

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର (RDC): କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 
ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର (RDC): ବ୍ରହ୍ମପୁର 
ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର (RDC): ରାଉରକେଲା   
ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଦେବଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ (ଛତ୍ରପୁର), ଗଜପତି (ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି), ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ (ବାରିପଦା), ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ  ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମନୋନୀତ ଅତିଥି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ।

 

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Republic Day 2026
Republic Day 2026: ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ କିଏ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ପତାକା?
Mukhyamantri Kanya Bibah Yojana
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା, ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏପରି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
Cyber Fraud Case
Cyber Fraud Case: ଯାଜପୁରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଚଢାଉ; ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ, ୩ ଅଟକ
Unit 1 Haat
ଆଜି ଏକ ନମ୍ବର ହାଟ ବନ୍ଦ
today Gold price
Gold Rate: ଝଟକା ଦେଲା ସୁନା ଦର, ଭରି ପିଛା ମୂଲ୍ୟରେ ବୃହତ ବୃଦ୍ଧି