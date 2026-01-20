Republic Day 2026: ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ କିଏ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ପତାକା?

Republic Day 2026: ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ସାରା ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ୭୭ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ସାରା ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ୭୭ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ।
ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ଜାତୀୟ ପତାକା?
ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା:
ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ):
ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ:
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର (RDC): କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର (RDC): ବ୍ରହ୍ମପୁର
ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର (RDC): ରାଉରକେଲା
ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଦେବଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ (ଛତ୍ରପୁର), ଗଜପତି (ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି), ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ (ବାରିପଦା), ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମନୋନୀତ ଅତିଥି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ।