ବଳଦେବଜିଉଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ରଥ: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଞ୍ଜୁର କଲେ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜିଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ‘ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ’ ରଥର ସୁଗମ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବୁଧବାର ଦିନ ସରକାର ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ନିଆଗଲା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି?
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବଳଦେବଜିଉଙ୍କ ରଥ ଟଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ରଥର ଚକଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ଓ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ଠିକ୍ ସମୟରେ ମାଉସୀ ମା’ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା।
ଆଇନ, ପୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ରଥର ୧୪ଟି ଯାକ ଚକ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରଥ ଟଣା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୨ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା। ଏପରିକି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନୂଆ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି।"
ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ରଥ କାମ ଯେପରି କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ବିନା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ନାହିଁ, ବରଂ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ।