Odisha Govt: ୩୧ ଅଗଷ୍ଟରେ ଘୋଷଣା ହେବ ଆଉ ୯ ନୂଆ NAC

Odisha to Establish 9 New NACs: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖରେ ୯ଟି ନୂତନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ (NAC) ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବରୁ ୧୨ଟି NAC ଘୋଷଣା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ NAC ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦାବି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (CMO)କୁ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପଠାଯିବ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସମାନ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ତଥ୍ୟର ସକ୍ରିୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛି। ଅନୁମୋଦନ ହେବା ପରେ ନୂତନ NAC ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଅଣସେବାପ୍ରାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନାଗରିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନା ଏବଂ ଶାସନର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।