Jitu Munda Case: କଙ୍କାଳ କାନ୍ଧେଇବା ଘଟଣା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ !

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 02, 2026, 08:51 PM IST

Jitu Munda Case: ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଶନିବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (IOB) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁପାରିଶ କରାଯିବ ଯାହା ଫଳରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ କଙ୍କାଳକୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଘଟଣାର RDC ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିଥାନ୍ତା। "ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଖୋଜିବାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ବୋଲି ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି।

ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସଂସ୍ଥାଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଆନ୍ତା। "ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଅବହେଳାକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥାଆନ୍ତା। ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସରକାର RDC ରିପୋର୍ଟକୁ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବେ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁପାରିଶ କରିବେ," ସେ କହିଛନ୍ତି।

ତଥାପି, ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଘ କୌଣସି ଦଣ୍ଡମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିରୋଧ କରିଛି, ଦାବି କରିଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧମକ ଦେଇଛି। ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଅପରିଚିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ। "ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଅଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝିପାରୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା," ସେ କହିଛନ୍ତି।

"ଦାବି ହରେଇବା ଭଲ ଶାସନ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କେହି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏହା କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ," ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି।

ଘଟଣା ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (IOB) ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷ ରଖି କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା (୫୦) ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଲ୍ଲିପୋସି ଶାଖାକୁ ମଦ୍ୟପ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ମାନବ ଶରୀର ସହିତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ଦାବି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଏବଂ ଶାଖା ପରିଚାଳକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।

Also Read: Odisha Weather: ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ୨୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହ କାଳବୈଶାଖି

Also Read: Navfal Yog: ବୁଧ-ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ, ନବଫଳ ଯୋଗ ଆଣୁଛି ୪ଟି ରାଶି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

Jitu Munda Case
Jitu Munda Case: କଙ୍କାଳ କାନ୍ଧେଇବା ଘଟଣା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠ
Mahanadi Water Dispute
Mahanadi Water Dispute: ମହାନଦୀରେ ଋତୁକାଳୀନ ପ୍ରବାହ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ, ୩୦ରେ ପରବର୍ତ୍ତ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ମାଓ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର
Bargi Cruise Tragedy
Bargi Cruise Tragedy: ଜବଲପୁର ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ କ୍ରୁଜ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା, ଏତେ ଖୋଜିଲା ପ
Odisha news
Odisha News: କଙ୍କାଳ କଲା ଲକ୍ଷପତି, ଜିତୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା