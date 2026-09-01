ଗରିବ ମେଧାବୀ SC/ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗରିବ ଓ ମେଧାବୀ SC/ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମେଧାବୀ SC/ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର (PG) ଏବଂ Ph.D ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବିଦେଶ ପଠାଯିବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨୦୦ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ିବେ:
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨୦୦ ରାଙ୍କ୍ରେ ଥିବା ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଏବଂ Ph.D ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦେଶ ପଠାଇବା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ।
ବାର୍ଷିକ ଆୟ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ସୁବିଧା:
ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଓ ମେଧାବୀ SC/ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ।
ଏହା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିଦେଶରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସହାୟତା ମିଳିବ।
୫୦ ଜଣ SC/ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇବେ ସୁଯୋଗ:
ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୋଟ ୫୦ ଜଣ SC/ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ PG ଓ Ph.D ଭଳି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପଠାଇବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରର ମେଧାବୀ SC/ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ସହ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ।