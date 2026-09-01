Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଗରିବ ମେଧାବୀ SCST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

ଗରିବ ମେଧାବୀ SC/ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨୦୦ ରାଙ୍କ୍‌ରେ ଥିବା ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଏବଂ Ph.D ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦେଶ ପଠାଇବା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 01, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:14 PM IST
ଗରିବ ମେଧାବୀ SC/ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଚିନି ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଏବେ ଡିଲର ରଖିପାରିବେ ସର୍ବାଧିକ...
2
3
4
5