ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ‘ଆମ ଶାସନ’ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ମତାମତ ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ‘ଆମ ଶାସନ’ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ମତାମତ ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଏହି ସେବାକୁ ଉଦ୍‍ଘାଟନ କରି  କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଫୋନ କରି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ‘ମୋ ସରକାର’ ଯୋଜନାର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Aug 26, 2025, 01:38 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଏହି ସେବାକୁ ଉଦ୍‍ଘାଟନ କରି  କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଫୋନ କରି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ‘ମୋ ସରକାର’ ଯୋଜନାର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
 
ଜୁନ୍‍ ୧୨ ତାରିଖ ୨୦୨୪ରେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜେପି ସରକାର ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଶାସନକୁ କେନ୍ଦୀଭୂତ ନକରି ଏହାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀ କରଣ ତଥା ଜନତାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଅଧିକ ଗୁରତ୍ୱ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କ ସରକାରରୀ ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅଧିକ ଭାଗିଦାରୀ କରିବା ଲାଗି  ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଟେଲିଫୋନ ଓ ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍‍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 

‘ଲୋକଙ୍କ ସରକାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜନସେବାର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 

ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଫେସ୍‍ବୁକ୍‍ ଓ ଏକ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି  କାର୍ଯ୍ୟକରିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକେ #FeedbackOdisha ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ମତାମତ ରଖିପାରିବେ। ସେହିପରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‍ରେ ମଧ୍ୟ ୭୪୦୦୨୨୧୯୦୩ରେ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଓ୍ୱେବ୍‍ ସାଇଟରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଚାଟବଟ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଟୋଲ୍‍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ୧୪୪୭୧ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସହଜରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି। 
  ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଗିଦାକରୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ମୋ ସରକାରବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ ୫ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତତ୍‍କାଳୀନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଏ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ୍‍ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ହିଁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।

Priyambada Rana

