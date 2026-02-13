Advertisement
ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଗୁଆ ହେବ ଯୁକ୍ତ ୩ ଓ ପିଜି ନାମଲେଖା: ଜୁଲାଇ ୧୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାଠପଢ଼ା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଗୁଆ ହେବ ଯୁକ୍ତ ୩ ଓ ପିଜି ନାମଲେଖା: ଜୁଲାଇ ୧୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାଠପଢ଼ା

Odisha News: ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ନାତକ (UG) ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର (PG) ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଥର ଆଗୁଆ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ନାତକ (UG) ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର (PG) ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଥର ଆଗୁଆ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୦ ତାରିଖରୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଫଳାଫଳ
ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୋଡ୍‌ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ:

  •   ଏପ୍ରିଲ୍ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା: ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ କରାଯିବ।
  •   ଜୁନ୍ ୧ ସୁଦ୍ଧା: ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।
  • ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇପାରିବେ।

SAMS ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଏକାଡେମିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ (SAMS) କୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ପିଜି (PG) ନାମଲେଖାର ମାଷ୍ଟର ଡାଟାବେସ୍‌କୁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୨୪ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ଏଡେଡ୍ (Aided) କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର SAMS କୋଡ୍ ଏବଂ ଲଗ୍-ଇନ୍ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବି ମିଳିବ ସୁଯୋଗ
ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଣିକି ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ (CAF) ଏବଂ SAMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

ଶିକ୍ଷାବର୍ଷକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନାମଲେଖା ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଅଯଥା ବିଳମ୍ବକୁ ଏଡ଼ାଯାଇ ପାରିବ।

