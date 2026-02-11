Odisha IAS Reshuffle: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ: ପୁନିଆଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ

Advertisement
Odisha IAS Reshuffle: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ (IAS) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 11, 2026, 09:28 PM IST

Odisha IAS Reshuffle: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ (IAS) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

କାହାକୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ?

ଏହି ଅଦଳବଦଳରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଏହିପରି ରହିଛି:

  • ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୁନିଆ (୨୦୦୮ ବ୍ୟାଚ୍): ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ଥିବା ଶ୍ରୀ ପୁନିଆଙ୍କୁ ଏବେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ।
  • ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ (୨୦୦୯ ବ୍ୟାଚ୍): MSME ବିଭାଗର ସଚିବ ଶ୍ରୀ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଇଡକୋ (IDCO) ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (MD) ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି।
  • ରଶ୍ମିତା ପଣ୍ଡା (୨୦୧୦ ବ୍ୟାଚ୍): ଶ୍ରୀମତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ MSME ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଏହା ସହ ସେ 'ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା'ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ORSAC ର ସିଇଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବିଡିଏ (BDA) ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଏମଡି ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦିଆଯାଇଛି।
  • ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମୀନା (୨୦୧୨ ବ୍ୟାଚ୍): ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ (ST & SC ବିଭାଗ) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀ ମୀନାଙ୍କୁ CMGI (Centre for Modernizing Government Initiatives) ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
  • ଆବୋଲି ସୁନୀଲ ନରଭାଣେ (୨୦୧୫ ବ୍ୟାଚ୍): ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିବା ଆବୋଲିଙ୍କୁ ଏବେ ଇପିକଲ୍ (IPICOL) ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ସେ ଓଏସ୍‌ଆଇସି (OSIC) ଏବଂ OSFC ର ଏମଡି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇବେ।

ଏହି ଅଦଳବଦଳର ପ୍ରଭାବ:
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପ, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଇପିକଲ୍ ଓ ଇଡକୋର ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି।

