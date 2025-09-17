Odisha Traffic Rules: ଇ-ଚାଲାଣଧାରୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ: ମୁକୁଳିବେ ଟ୍ରିଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ

Odisha Traffic Rules: ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନର କରି ମୋଟା ଚାଲାଣସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମୋଟା ଅଙ୍କ ଭରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପୁଣି ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦେୟ ନଭରିଲେ ଯେଉଁ ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଥିରୁ ବି ମୁକ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି।
Odisha Traffic Rules: ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନର କରି ମୋଟା ଚାଲାଣସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମୋଟା ଅଙ୍କ ଭରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପୁଣି ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦେୟ ନଭରିଲେ ଯେଉଁ ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଥିରୁ ବି ମୁକ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ପରିବହନ ବିଭାଗ ନୂଆ ଏକକାଳୀନ ବିବାଦ ସମାଧାନ ଯୋଜନା ବା ଓଟିଏସ୍ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛି।
ଏହି ଓଟିଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଜରିମାନା ଗଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ପରିବହନ ବିଭାଗରେ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟର ଦେୟ ଦାଖଲ କରି ମାମଲାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରିବେ। ଆସନ୍ତା ୬ ମାସ ଯାଏ ଏହି ଯୋଜନା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହାପରେ ପୁଣି ନିୟମିତ ଚାଲାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଇ-ଚାଲାଣ ବଢ଼ୁଥିବା କାରଣରୁ ସରକାର ଗତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଓଟିଏସ୍ ଆଣିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୩୧ ଲକ୍ଷ ଇ ଚାଲାଣ ଅନାଦେୟ ପଡ଼ି ରହିଛି। ନୂଆ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଓ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବେଳର ଦୃଶ୍ୟକୁ କଏଦ କରାଯାଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ ବାଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଜି ଏହି ଓଟିଏସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି।
ଏଥିରେ ୧୭ ପ୍ରକାରର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ, ବିନା ଟକଟରେ ଯାତ୍ରା, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ ନକରିବା ସୂଚନା ଦେବାକୁ ମନା କରିବା ଆଦି ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ୫୦୦ରୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଥିରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମାନସିକ ଓ ଶାରିରୀକ ସୁସ୍ଥତା ନଥାଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ଦେୟ ପଇଠରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ବିନା ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଆଦି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଲାଗି ୨୦୦୦ରୁ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମାମଲାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ସେହିପରି ଓଭରସାଇଜ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ୫୦୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସର୍ବାଧିକ ଜରିମାନା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମାମଲାରେ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି।