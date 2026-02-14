Aadhaar: ଆଧାର କାର୍ଡ ସମସ୍ୟା ଅଛି କି? ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୬ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଜନଶୁଣାଣି

Advertisement
Feb 14, 2026

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି (E&IT) ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

କେମିତି କରିବେ ଅଭିଯୋଗ?
ଆଧାର ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ନାଗରିକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଓକାକ୍ (OCAC) ପୋର୍ଟାଲ୍ www.ocac.in କୁ ଯାଇ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଶୁଣାଣିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।

କେଉଁଠି ଓ କେବେ ହେବ ଶୁଣାଣି?

  •   ସମୟ: ପ୍ରତି ସୋମବାର ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ ମିନିଟରୁ ଏହି ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ।
  •   ସ୍ଥାନ: ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ 'ଓକାକ୍ ଟାୱାର' (OCAC Tower) ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

କ’ଣ ସହିତ ନେଇକି ଯିବେ?
ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ 'ଏକନଲେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍' (Acknowledgement Slip) ବା ପାଉତି ମିଳିବ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଲିପ୍‌ଟିକୁ ନିଜ ସହିତ ନେବାକୁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ୟା ସିଧାସଳଖ ଜଣାଇପାରିବେ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ସରକାରୀ ସେବା ପାଇବାରେ ଆଧାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏଥିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ତ୍ରୁଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ୍ ଦଉଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ।

