ଜମି ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନରେ ଅବହେଳା କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚାଷୀ ଓ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଜମି ଜମା ରେକର୍ଡ ବା ପଟ୍ଟାର ଦ୍ୱିତୀୟ କଲମ (Column-2) ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ସରକାର ଏବେ 'ମିଶନ ମୋଡ୍'ରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି କାମରେ ଅବହେଳା କରିବେ କିମ୍ବା କାମରେ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।
କାହିଁକି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି?
ଜମି ପଟ୍ଟାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କେବଳ ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସହ ଜଣେ ଚାଷୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଚାଷୀମାନେ 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି' ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କାମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଅବହେଳା କଲେ ମାପ ନାହିଁ: ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
ଜାଣନ୍ତୁ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆଗରେ ଏବଂ କିଏ ପଛରେ?
ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନୂଆପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ କାମ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କାମର ଗତି ଅତି ଧୀମା ଥିବାରୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି।
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି— ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା।