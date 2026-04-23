Rooftop Solar Drive: ଛାତ ଉପରେ ସୌରଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗୁଆ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ୩ଲକ୍ଷ ପରିବାର ସାମିଲ୍

Rooftop Solar Drive: ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର: ମାଗଣା ବିଜଲି ଯୋଜନା ଏବଂ ଉପଯୋଗିତା-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏକତ୍ରୀକରଣ (ULA) ମଡେଲ ଅଧୀନରେ ଛାତ ଉପରେ ସୌର ଗ୍ରହଣ ଦୃଢ଼ ଗତି ହାସଲ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି।
Rooftop Solar Drive: ବୁଧବାର ଦିନ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ - TPNODL, TPSODL, TPCODL ଏବଂ TPWODL - ର ୨୯ତମ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଯେ ULA ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି, ପ୍ରାୟ ୨୯ ହଜାର ସ୍ଥାପନ ସହିତ, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରାୟ ୮୪,୮୮୮ ଛାତ ଉପରେ ସୌର ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଅବଦାନ ରଖିଛି ।
ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଅଧୀନରେ ୫୫,୮୮୮ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରାଜ୍ୟ ୩ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ କଭର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୫ ହଜାର ସ୍ଥାପନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ନୂତନ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ULA ଯୋଜନା, 1 kW ଲୋଡ୍ ଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ହଜାର ୮୭୫ ମୂଲ୍ୟରେ ଛାତ ଉପରେ ସୌର ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ଯାହା ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।
ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କଟକ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଗୁଡ଼ିକ ତିନୋଟି ଗ୍ରାମ - ମାଟିଆଖାଲ, ଓଲାବା ଏବଂ ଦେବଭୂଇଁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌର କଭରେଜକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ଠାରୁ ମାସିକ ଶୂନ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ସହିତ ୨୮୦ ପରିବାରକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।
ବୈଠକରେ DISCOMs ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ମାପଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୦ ରେ ସାମଗ୍ରିକ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ (AT&C) କ୍ଷତିରେ ୨୯.୫% ରୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୬ରେ ୧୪.୬% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଅଣ-ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ବଣ୍ଟନ ଉପଯୋଗୀତା ରାଙ୍କିଂରେ TPNODL ଏବଂ TPCODL ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଖୁଚୁରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।
ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଓଡ଼ିଶା ଡିସକମ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୬ରେ ସିଏସ୍ଆର୍ ଅଧୀନରେ ୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୬ଟି ମୋବାଇଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଡିସପେନସାରି ମୁତୟନ କରିବା - ଯାହା ୨୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି - ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ୨୦ ରୁ ୨୪ କୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ, ଗର୍ଗ ସମୟୋଚିତ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ, ଉନ୍ନତ ସେବା ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନରେ ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସିଏସ୍ଆର୍ ପ୍ରସାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
