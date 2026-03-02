ଶେଷ ହେଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା: ମେ’ ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ରେଜଲ୍ଟ

Odisha Matric Exams: ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି (ମାର୍ଚ୍ଚ ୨) ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି (ମାର୍ଚ୍ଚ ୨) ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (BSE) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ୨୦୨୬ ବର୍ଷର ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷା ୩,୦୮୨ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ସୁରୁଖୁରୁରେ କଟିଲା ପରୀକ୍ଷା
ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୧୯ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କପି କିମ୍ବା ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିନାହିଁ।
ଫଳାଫଳ କେବେ?
ପରୀକ୍ଷା ତ ଶେଷ ହେଲା, ଏବେ ପିଲା ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନଜର ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଓଏମଆର୍ (OMR) ସିଟ୍ର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ସେହିପରି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପେପରର ଖାତା ଦେଖା ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୫୧ଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାୟ ୧୪ରୁ ୧୫ ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲେ, ତେବେ ମେ’ ମାସର ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଡିଜିଟାଲ ସୁବିଧା
ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଏଆଇ (AI) ମନିଟରିଂ, କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଏବଂ ୱାଟରମାର୍କ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ମାର୍କସିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଖାତା ଦେଖା ଉପରେ ବୋର୍ଡ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।