Odisha News: ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ

Odisha News: ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଥିବା ଘାଟିକିଆ ହସପିଟାଲ୍ ରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବସ୍ଥା ଏବେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରବିବାର ରାତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପେଟରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା।
ଏହାପରେ ପେଟରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାଙ୍କ କ୍ବାଟର୍ସକୁ ଆସି ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୟୂରଭଂଜ ଯିବାର ଥିଲା। ହେଲେ, ହଠାତ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢିଯିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରୁ ବାହାରି ପାରି ନଥିଲେ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସପିଟାଲ୍ ରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ତ କରାଯିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।