Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ

Odisha News: ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଥିବା ଘାଟିକିଆ ହସପିଟାଲ୍ ରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 09, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:30 AM IST
Odisha News: ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Khan Sir: ଖାନ ସାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ରୋକ
khan sir5 min ago
2
Odisha news22 min ago
3
Loan Settlement38 min ago
4
petrol diesel price today55 min ago
5
top 10 news today1 hr ago