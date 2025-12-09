Advertisement
Odisha salary hike: ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦରମା! ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଥିଲା କେତେ ହେଲା?

Odisha salary hike: ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦରମା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ, ବାଚସ୍ପତି, ଉପ ବାଚସ୍ପତି ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଓ ପେନସନ ସମ୍ପର୍କିତ ୪ଟି ପୃଥକ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 09, 2025, 05:30 PM IST

Odisha salary hike: ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦରମା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ, ବାଚସ୍ପତି, ଉପ ବାଚସ୍ପତି ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଓ ପେନସନ ସମ୍ପର୍କିତ ୪ଟି ପୃଥକ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ନୂତନ ବିଲ୍ ସହିତ ଉଭୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ୯୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ନୂଆ ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ୯୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ୪୦,୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୯୮,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ବସିବା ଭତ୍ତା ୮୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ କାର ଭତ୍ତା ୧୭,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୮୯,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧.୮୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ କ୍ବାର୍ଟର ଆବଣ୍ଟନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଚସ୍ପତି ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଦୈନିକ ଜୀବନଯାପନ ଭତ୍ତା ପାଇବେ।

ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା:

  • ଅତିରିକ୍ତ ଭତ୍ତା: ୯୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ( ପୂର୍ବରୁ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା)
  • ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଲୋକସେବା ଭବନ ପରିଦର୍ଶନ ଭତ୍ତା: ୭୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା (ପୂର୍ବରୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା)
  • ସମିତି ଭତ୍ତା: ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ( ପୂର୍ବରୁ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା)
  • ଓଡି଼ଶା ବାହାରେ ବୈଠକ ପାଇଁ ଭତ୍ତା: ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା (ପୂର୍ବରୁ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା)
  • ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା: ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୩୫ ଟଙ୍କା ( ପୂର୍ବରୁ ୨୫ ଟଙ୍କା ଥିଲା)
  • ମାସିକ ପରିବହନ ଭତ୍ତା: ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା (ପୂର୍ବରୁ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା)
  • ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାସିକ ଭତ୍ତା: ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା (ପୂର୍ବରୁ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା)
  • ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ: ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା (ପୂର୍ବରୁ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା)
  • ଚିକିତ୍ସା ଭତ୍ତା: ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା (ପୂର୍ବରୁ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା)
  • ରହଣି ଭତ୍ତା: ପ୍ରତିଦିନ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ( ପୂର୍ବରୁ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା)
  • ମୋଟର ଗାଡି ଅଗ୍ରୀମ ଭତ୍ତା: ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ( ପୂର୍ବରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା)

ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକମାନେ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଳ ଦରମା ଏବଂ ୬୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦରମା ଏବଂ ୩୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦରମା ପାଉଥିଲେ।

ଗତବର୍ଷ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଭାସ୍କର ମାଧାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମିଟି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା।

 

Jagdish Barik

