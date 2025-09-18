Monsoon Session: ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ

Trending Photos
Monsoon Session: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ନାମରେ ପରିଚିତ ଏହି ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ବିଧାନସଭାର ଦିବଂଗତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ, ବିଭୁତିଭୂଷଣ ସିଂହ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, କରେନ୍ଦ୍ର ମାଝି, ନିରଞ୍ଜନ ହେମ୍ବ୍ରମ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଳ କୁମାର ଭଞ୍ଜ, ମହମ୍ମଦ ରଫିକ।
ଏହି ୭ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ଲୋକନାଥ ଶବର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଜର୍ଭ ବାଟାଲିଅନ୍ର ପୂର୍ବତନ କନଷ୍ଟେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୋକପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ।
ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମତି ପାଇଥିବା ବିଧେୟକମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଚଳିତ ଅଧିବେଶନ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ୭ ଦିନିଆ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଗୋଟିଏ ବେସରକାରୀ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳଳିଛି।