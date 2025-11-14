Odisha News: ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ୧୦ ଅସୁସ୍ଥ, ଜଣେ ଗୁରୁତର

Advertisement
(ପ୍ରେମାନ୍ଦ ପୁଜାରି, ଗଞ୍ଜାମ) Odisha News: ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ୧୦ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିନ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ସାମନ୍ତିଆ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଦୁଇ ପରିବାର ଦଶରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି।

Written By  Narmada Behera|Reported By: PREMANANDA PUJARI|Last Updated: Nov 14, 2025, 12:54 PM IST

Odisha News: ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ୧୦ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିନ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ସାମନ୍ତିଆ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଦୁଇ ପରିବାର ଦଶରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି।

ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସାମନ୍ତିଆପଲ୍ଲୀ ଗାଁର କେ.କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଆଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ବାନ୍ତି ଓ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପାତ୍ରପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ରାନ୍ତମାନେ ହେଲେ କେ. କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଆଚାରୀ (୭୪),କେ. କୁସୁମୀ ଆଚାରୀ (୩୦),କେ. ଅଞ୍ଜଳି ଆଚାରୀ (୨୧),କେ. ହେମା ଆଚାରୀ (୩୦), ରୋଜା ଆଚାରୀ (୪୧),ବମକେଇ ଗ୍ରାମର ସୋମବାରୁ କନିଆରି (୫୦),କୁମୁଝରି ଗ୍ରାମର ରାଜୀବ ପ୍ରଧାନ (୩୦)। ପରିବାରର ଦଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବା ବେଳେ ରାଜୀବ ଏବଂସୋମବାରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ।

ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ପାତ୍ରପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଆଚାରୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ରୀ ହେଉଥିବା ଦେଶୀ ଆଳୁ ଭଳି କନ୍ଦା କିଣି ଆଣିବା ସହ ଆଜି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଥିଲେ।ତେବେ ଏହି ମାନେ ପାତ୍ରପୁର ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି।

Narmada Behera

