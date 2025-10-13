Odisha News: ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ଦୁଇ ଗୁରୁତର

Trending Photos
Odisha News: ବାଲେଶ୍ଵର: ବାଣ ତିଆରି ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଗୁରୁତର ଦୁଇ ଜଣ ମାଆ ଓ ପୁଅ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ବର ଫକିରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୁଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଆରୁହା ପଞ୍ଚାୟତର ଶାଳିକୋଠା ଗ୍ରାମରେ ବାଣ ତିଆରି ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ବାଣ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଉପରେ ଜଳନ୍ତା ମଶା ବତୀ ପଡିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ନିଆଁରୁ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା।
ଗତ କାଲି ରାତି ୧୦ଟା ସମୟରେ ଶାଳିକୋଠା ଗ୍ରାମର ଆଶିଷ ଦତ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନିତା ଦତ୍ତ ବାଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ବାଣ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିସ୍ପୋରକ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ୬/୭ ବର୍ଷର ପୁଅ ଅନୁରାଗ ଦତ୍ତ ଏକ ଜଳନ୍ତା ମଶା ବତୀର କଏଲ ଧରି ମାଆ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କଏଲରୁ ସାମାନ୍ୟ ନିଆଁ ଖସି ପଡିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ନିଆଁ ବିସ୍ଫୋରକ ଉପରେ ପଡିବା ପରେ ସେଠାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ମା ଓ ପୁଅ ଉଭୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜଳେଶ୍ଵର ଜିକେ ଭଟ୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ହେବାରୁ ବାଲେଶ୍ବର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବାଣ ତିଆରି ଗୋଟିଏ କୁଟିରଶିଳ୍ପ ପାଲଟିଛି। ଘରେ ଘରେ ବାଣ ତିଆରି ହେଉଛି। ବାଣ ତିଆରି ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗାଁରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଣ ଜବତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଣ ନିର୍ମାତା ଓ ବେପାରୀ ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଏହି ଗାଁରୁ ସବୁ ବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଣ ତିଆରି ଓ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥାଏ ! କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲଗାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।