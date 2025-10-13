Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2959425
Zee OdishaOdisha State

Odisha News: ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ଦୁଇ ଗୁରୁତର

ବାଲେଶ୍ଵର: ବାଣ ତିଆରି ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଗୁରୁତର ଦୁଇ ଜଣ ମାଆ ଓ ପୁଅ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ବର ଫକିରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୁଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଆରୁହା ପଞ୍ଚାୟତର ଶାଳିକୋଠା ଗ୍ରାମରେ ବାଣ ତିଆରି ବେଳେ ଏହି ଅଘ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 13, 2025, 09:41 AM IST

Trending Photos

Odisha News: ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ଦୁଇ ଗୁରୁତର

Odisha News: ବାଲେଶ୍ଵର: ବାଣ ତିଆରି ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଗୁରୁତର ଦୁଇ ଜଣ ମାଆ ଓ ପୁଅ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ବର ଫକିରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୁଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଆରୁହା ପଞ୍ଚାୟତର ଶାଳିକୋଠା ଗ୍ରାମରେ ବାଣ ତିଆରି ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ବାଣ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଉପରେ ଜଳନ୍ତା ମଶା ବତୀ ପଡିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ନିଆଁରୁ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। 

ଗତ କାଲି ରାତି ୧୦ଟା ସମୟରେ ଶାଳିକୋଠା ଗ୍ରାମର ଆଶିଷ ଦତ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନିତା ଦତ୍ତ ବାଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ବାଣ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିସ୍ପୋରକ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ୬/୭ ବର୍ଷର ପୁଅ ଅନୁରାଗ ଦତ୍ତ ଏକ ଜଳନ୍ତା ମଶା ବତୀର କଏଲ ଧରି ମାଆ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କଏଲରୁ ସାମାନ୍ୟ ନିଆଁ ଖସି ପଡିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ନିଆଁ ବିସ୍ଫୋରକ ଉପରେ ପଡିବା ପରେ ସେଠାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।  ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ମା ଓ ପୁଅ ଉଭୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜଳେଶ୍ଵର ଜିକେ ଭଟ୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ହେବାରୁ ବାଲେଶ୍ବର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। 

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବାଣ ତିଆରି ଗୋଟିଏ କୁଟିରଶିଳ୍ପ ପାଲଟିଛି। ଘରେ ଘରେ ବାଣ ତିଆରି ହେଉଛି। ବାଣ ତିଆରି ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗାଁରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଣ ଜବତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଣ ନିର୍ମାତା ଓ ବେପାରୀ ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଏହି ଗାଁରୁ ସବୁ ବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଣ ତିଆରି ଓ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥାଏ ! କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲଗାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ଦୁଇ ଗୁରୁତର
plane crash news
Plane Crash News: ଭୀଷଣ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
US Tarriff
ଚୀନ-ଆମେରିକା ଟ୍ରେଡ ଓ୍ୱାର: ଟ୍ରମ୍ପ ନେବେ କି ୟୁ ଟର୍ନ
Bardhaman Railway Station Stampede
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦଳାଚକଟା, ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆହତ