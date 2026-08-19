Paneer Seized: କଟକରୁ ଅପମିଶ୍ରିତ ପନିର ଜବତ

Paneer Seized: ଅପମିଶ୍ରିତ ଛେନା ଓ ପନିର କାରବାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିଚାଲିଛି। କଟକରୁ ୭୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅପମିଶ୍ରିତ ଛେନା ଓ ପନିର ଜବତ ହୋଇଛି। କଟକ ନଗର ନିଗମ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହରରେ ଭେଜାଲ ପନିର ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୌର ନିଗମର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦଳ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଚଢାଉ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଷା ଋତୁ ଯୋଗୁଁ ବଜାରକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ପନିର ଅଣାଯାଉଥିଲା। ଜବତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ କଟକ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏକ ଟିମ୍ ଲିଙ୍କ ରୋଡ୍ ନିକଟରେ ପନିରକୁ ଅଟକାଇ ଜବତ କରିଥିଲା। ପରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସତୀଚୌରା ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡରେ ଭେଜାଲ ପନିରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟକକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଜବତ ପନିରର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ସମୀକ୍ଷା ପରେ,ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସହର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, କେଏମସି ଦଳ ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର-୭ ରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭେଜାଲ ପନିର ଜବତ କରିଥିଲା।ବର୍ଷା ସମୟରେ ସହରରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏପରି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ନାଗରିକ ସଂଗଠନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।