Add Zee Business As A Preferred Source
App

Paneer Seized: କଟକରୁ ଅପମିଶ୍ରିତ ପନିର ଜବତ

Paneer Seized: ଅପମିଶ୍ରିତ ଛେନା ଓ ପନିର କାରବାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିଚାଲିଛି। କଟକରୁ ୭୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅପମିଶ୍ରିତ ଛେନା ଓ ପନିର ଜବତ ହୋଇଛି। କଟକ ନଗର ନିଗମ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହରରେ ଭେଜାଲ ପନିର ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 19, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:34 PM IST
Paneer Seized: କଟକରୁ ଅପମିଶ୍ରିତ ପନିର ଜବତ
Image Credit: ଅପମିଶ୍ରିତ ପନିର ଜବତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
School Holiday: ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଦ୍ରକରେ ୫ଟି ବ୍ଲକର ୧୨୬ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
2
3
4
5