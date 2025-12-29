Advertisement
ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଦେଶରେ ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ହୋଇଆସୁଛି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା

ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ଵିତୀୟା ତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯିବା ବିଧୂ ସମ୍ମତ କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ଇସ୍କନ ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅବମାନନା ହେଉଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚିନ୍ତନ ଓ ଚେତନା ୱାର୍ଲଓ୍ୱାଇଡ୍‌ ଅନୁଷ୍ଠାନ। 

Dec 29, 2025, 08:51 PM IST

Rathayatra Issue: ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବମାନନା କରି ଇସ୍କନ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବାରମ୍ବାର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ମର୍ମାହତ ହେବା ସହିତ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି। ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଇସ୍କନ ପୁଣିଥରେ ଆମେରିକା,ପୁଏରଟୋରିକୋର ରାଜଧାନୀ ସାନଜୁଆନଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ସଂପର୍କରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚିନ୍ତନ ଓ ଚେତନା ୱାର୍ଲଓ୍ୱାଇଡ୍‌ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡିସେମ୍ବର ୨୭ରେ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। 

ଏପରିକି ସେମାନେ ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ନିଜର ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ନଭେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖ ଦିନ ନାଇଜେରିଆର ୱାରୀ ସହରରେ , ତାଇଓ୍ବାନ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ତାଇପେଇ ସହରରେ ନଭେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଏହାର ଘୋର ବିରୋଧକରି ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ଵିତୀୟା ତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯିବା ବିଧୂ ସମ୍ମତ କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ଇସ୍କନ ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅବମାନନା ହେଉଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚିନ୍ତନ ଓ ଚେତନା ୱାର୍ଲଓ୍ୱାଇଡ୍‌ ଅନୁଷ୍ଠାନ। 

ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୨, ୩ ଓ ୪ ତାରିଖରେ ଟାଉନହଲ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ,ପୁରୀଠାରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ଵ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ । ଏହି ସମାବେଶର ୬ଟି ଅଧିବେଶନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶ୍ଵରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ଜାଗରଣ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାମକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିଶ୍ବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାପୂଜାରେ ସ୍ଥାପନା, ବିଶ୍ଵରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା।

ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଦେଶରେ ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ହୋଇଆସୁଛି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା
