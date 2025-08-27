Odisha News:ଦିନ ଦ୍ବିପହରରେ ଶରଧାବାଲିରେ ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା, ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଲେ ଦୁବୃର୍ତ୍ତ
Odisha News:ଦିନ ଦ୍ବିପହରରେ ଶରଧାବାଲିରେ ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା, ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଲେ ଦୁବୃର୍ତ୍ତ

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Aug 27, 2025, 05:49 PM IST

Odisha News: ଦିନ ଦ୍ବିପହରରେ ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା । ଶରଧାବାଲି ରେ ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା। ୩ ଫୁଟିଆ ଖଣ୍ଡା ବୁଲାଇ ଦୁବୃର୍ତ୍ତ ଖେଲେଇଲେ ଆତଙ୍କ । ଖଜା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ । ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ । ରାଗରେ ଖଣ୍ଡା ଚୋଟରେ ଦୁଇ ଝୁଡ଼ି ଖଜାକୁ ହାଣି ପକାଇଲେ । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ତେବେ ଶରଧାବାଲି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେ ଦୋକାନ ଦେଇଥିବା ସୌମ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ଖଜା ଦୋକାନକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ।

 

ଦିନ ଦ୍ବିପହରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମନାରେ ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ୩ ଦୁବୃର୍ତ୍ତ । ଶ୍ୱାଶ୍ୱତ ମହାନ୍ତି,ସମ୍ବିତ ମହାନ୍ତି ଓ ବିଷ୍ଣୁ, ଏଇ ତିନି ଜଣ ଘଟାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର । ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସେ ଦୋକାନରେ ନଥିବା ବେଳେ ଏହି ତିନି ଜଣ ଦୃର୍ବୁତ୍ତ ଆସି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ନାଆଁ ନେଇ ଖୋଜିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଥିବା ଦୋକାନୀ କର୍ମଚାରୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଥିଲେ ।ତେବେ ରାଗରେ ଦୋକାନକୁ ଏଠି ସେଠି ହାଣି ପକାଇ ଥିଲେ ୩ ଦୃର୍ବୁତ୍ତ । ପ୍ରାୟ ୨ ରୁ ୩ ଝୁଡ଼ି ଖଜା କୁ ହାଣି ପକାଇଥିଲେ । ଦୋକାନରେ ଥିବା ୪ ରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଦୂର୍ବତ୍ତ।

ତେବେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ପୋଲିସ ଆସି ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଛାନଭିନ କରିଛି। ଘଟଣା ବେଳର ଭିଡିଓ କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି ପୋଲିସ୍ । ଦୁଇଟି ପିସିଆର ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପଇଁତରା ମାରିଥିଲେ ହେଁ ,ଦୃର୍ବୁତ୍ତ ଙ୍କୁ ଧରି ପାରିନାହିଁ ପୋଲିସ । ତେବେ ଆଜି ସକାଳେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରରେ ଗଣେଶ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିକୁ ନେଇ ସାନ ଭାଇ ସହ ୩ ଜଣଙ୍କର ବଚସା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ।

 

