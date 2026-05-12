Odisha News: ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ସୂଚନା

Trending Photos
Odisha News: ପୁରୀ: ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ କହିଛନ୍ତି ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅଳଙ୍କାର ମିଶିଂ ଥିବା ମୁଁ କହିଁନାହିଁ। ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ୧୯୭୮ ମସିହା ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ୨ରୁ ୩ ଟି ଅଳଙ୍କାର ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ହୁଏତ ଏହା ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଥାଇପାରେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିବା ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ।
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ୧୯୭୮ ମସିହା ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗଣତି ମଣତି ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସମାନ ରହିଛି। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରତିଟି ଅଳଙ୍କାର ୧୯୭୮ ମସିହା ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ମେଳକ କରାଯାଇ ।ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରର ବିଶିଷ୍ଟତା ରହିଛି ।ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି।ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡଃ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମୟ୬.୨୪ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୯.୨୫ ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ବଡ ମହାସ୍ନାନ ପାଇଁ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ।ଦୁଇଟି ସିନ୍ଦୁକ ର ଗଣତି ଚାଲିଛି।ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳଙ୍କାର ସହ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ମୋତି ମାଣିକ ଥିବାରୁ ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ରତ୍ନ ବିଶାରଦଙ୍କ ସହାୟତା ନିଆଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଗଣତି ସମୟରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ବାହାର କାଠରୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦିନ ଗଣତି କରାଯିବ ସେଦିନ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଗଣତି ସରିବା ପରେ ନୀତି ,କାନ୍ତି କୁ ଦେଖି ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରତିଟି ଅଳଙ୍କାର ୧୯୭୮ ମସିହା ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ମେଳକ କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳଙ୍କାରର ଫଟୋଗ୍ରାଫି,ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଓ 3D MAPPING କରାଯାଉଛି।ଚଳିତ ମାସରେ ୯ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ହେବ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ। ମେ ୧୧, ୧୨, ୧୯, ୨୧, ୨୩, ୨୬, ୨୮, ୨୯ ଏବଂ ୩୦ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡଃ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଆଜି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମୋଟ 9 ଦିନର ଗଣତିରେ ପ୍ରାୟ 57 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ୍ ର ଗଣତି ହୋଇଥିଲା । ଭିତରେ ଭଣ୍ଡାରରେ 4 ଦିନରେ ଗଣତିରେ ପ୍ରାୟ 120 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।
Also Read: IPL 2026: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲସ ୩ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ
Also Read: Odisha Weather Updats: ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ, ବଦଳିବ ପାଗ; ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ବଢିବ ତାତି !