Odisha Crime News: ସମ୍ବଲପୁର: ଖଡିଆ ପାଲିରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଡବଲ ମର୍ଡର। ମା ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାସନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗିରିପାଲିର ଖଡ଼ିଆପଡ଼ା ରେ ମା’ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଭଳି ଏକ ବିଭତ୍ସ ଡବଲ ମର୍ଡର ଖବର ମିଳିଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ମା’ ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର(୬୦) ଓ ଝିଅ ଲିଳିମା କୁଦେଇ(୩୫)।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁ ଉଭୟ ମା’ ଓ ଝିଅ ଘର ବାହାରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ କେତେଜଣ ପଡ଼ୋଶୀ ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଚେନ ଓ କ୍ରାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସେଭଳି କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ନଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା କୌଣସି ବିବାଦ ଯୋଗୁ ଏହି ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟିଛି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଯିବା ବେଳକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତଦେହ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି।