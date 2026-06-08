Add Zee Business As A Preferred Source
App

Sambalpru News: ବିଭତ୍ସ: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ

ସମ୍ବଲପୁର: ଖଡିଆ ପାଲିରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଡବଲ ମର୍ଡର। ମା ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାସନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗିରିପାଲିର ଖଡ଼ିଆପଡ଼ା ରେ ମା’ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଭଳି ଏକ ବିଭତ୍ସ ଡବଲ ମର୍ଡର ଖବର ମିଳିଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉ

Written ByAjay Kumar Nath
Published: Jun 08, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:00 AM IST
Sambalpru News: ବିଭତ୍ସ: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ

About the Author

Ajay Kumar Nath

Ajay Kumar Nath

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Plane Crash: ଡୋମିନିକାନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍‌ରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ,୨ ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
plane crash14 min ago
2
Odisha tribal student20 min ago
3
#OTET44 min ago
4
Uttarakhand chardham yatra45 min ago
5
Sambalpur News1 hr ago