Koraput Earthquake: ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରରେ ଥରି ଉଠିଲା କୋରାପୁଟ

Trending Photos
Koraput Earthquake: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶନିବାର-ରବିବାର ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରରେ ଥରି ଉଠିଥିଲା କୋରାପୁଟ। ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୧୧ରୁ ୧୨ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୁମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହା ୪.୪ ତୀବ୍ରତାର ରହିଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରଭାବରେ କୋରାପୁଟ, ସୁନାବେଢ଼ା, ସେମିଳିଗୁଡା, ପଟାଙ୍ଗି, ନନ୍ଦପୁର, ଦାମନଜୋଡି, ଲମତାପୁଟ , ଜୟପୁର , ବୈପାରୀଗୁଡା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ କୋଠା ସହ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଦୋହଲି ଥିଲା। ହଠାତ୍ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦସହ କମ୍ପନ ହେବାରୁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଘର ଛାଡି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ।
ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନକେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସୁନାବେଡ଼ା ଠାରୁ ୩୩ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହା ଭୂପୃଷ୍ଠ ରୁ ୫ କିମି ଗଭୀରତାରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। କୋରାପୁଟ ସମେତ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆରକୁ , ପାଡେରୁ, ପେଡାବାୟାଲୁ ଓ ହୁକମପେଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।