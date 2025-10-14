Odisha News: ପାଟଣା ରେଞ୍ଜରେ ହାତୀପଲ ଆତଙ୍କ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଘର ସହ...

(ଅଭୟ ମହାନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର) Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡର ପାଟଣା ରେଞ୍ଜରେ ଗଜରାଜଙ୍କ ଆତଙ୍କ । ଏକ ୩୪ ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାଟଣା ରେଞ୍ଜର କେନ୍ଦୁଆପଡା , ବାଲିବନ୍ଧ , ଝାଲିଆପଡା ଏବଂ ଟାଙ୍ଗରପଡା ଆଦି ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଥିବା ବେଳେ ଏକ ଗୋଠଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ୪ ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦୁଆପଡା ଗ୍ରାମର କଂସ ନାଏକ ଓ ତାଙ୍କର ନାତି ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତୀଯାଇଛନ୍ତି । ଏବେ ହାତୀ ପଲ ଭିମାପଡା ଶିବମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି । ବନ ବିଭାଗ ହାତୀପଲଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିଛି।