Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2961682
Zee OdishaOdisha State

Odisha News: ପାଟଣା ରେଞ୍ଜରେ ହାତୀପଲ ଆତଙ୍କ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଘର ସହ...

(ଅଭୟ ମହାନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର) Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡର ପାଟଣା ରେଞ୍ଜରେ ଗଜରାଜଙ୍କ ଆତଙ୍କ । ଏକ ୩୪ ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାଟଣା ରେଞ୍ଜର କେନ୍ଦୁଆପଡା , ବାଲିବନ୍ଧ , ଝାଲିଆପଡା ଏବଂ ଟାଙ୍ଗରପଡା ଆଦି ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଥିବା ବେଳେ ଏକ ଗୋଠଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ୪ ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି।

 

 

 

 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Oct 14, 2025, 06:53 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ପାଟଣା ରେଞ୍ଜରେ ହାତୀପଲ ଆତଙ୍କ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଘର ସହ...

(ଅଭୟ ମହାନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର) Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡର ପାଟଣା ରେଞ୍ଜରେ ଗଜରାଜଙ୍କ ଆତଙ୍କ । ଏକ ୩୪ ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାଟଣା ରେଞ୍ଜର କେନ୍ଦୁଆପଡା , ବାଲିବନ୍ଧ , ଝାଲିଆପଡା ଏବଂ ଟାଙ୍ଗରପଡା ଆଦି ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଥିବା ବେଳେ ଏକ ଗୋଠଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ୪ ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି।

ALSO READ: Gold & Silver Rate: ୨୦୨୬ରେ କେତେ ହେବ ସୁନା -ରୂପା ରେଟ୍? ଜାଣନ୍ତୁ

ALSO READ: 8th Pay Commission: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର? ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିବ ଦରମା?

Add Zee News as a Preferred Source

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦୁଆପଡା ଗ୍ରାମର କଂସ ନାଏକ ଓ ତାଙ୍କର ନାତି ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତୀଯାଇଛନ୍ତି । ଏବେ ହାତୀ ପଲ ଭିମାପଡା ଶିବମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି । ବନ ବିଭାଗ ହାତୀପଲଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିଛି।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Gold & Silver Rate
Gold & Silver Rate: ୨୦୨୬ରେ କେତେ ହେବ ସୁନା -ରୂପା ରେଟ୍? ଜାଣନ୍ତୁ
Odisha news
Odisha News: ସମ୍ବଲପୁରରୁ ୫୧୦୦ ବୋତଲ କଫ ସିରଫ ଜବତ୍,୨୦ ଗିରଫ
Deepawali
୨ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଅନୁମତି, ସବୁଜ ବାଣ ସହ ଆଉସବୁ ଫୋଟକା ଉପରେ ନିଷିଦ୍ଧାଦେଶ
Odisha Govt.
ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପଦକ୍ଷେପ: ଆଉ ୧୦ଟି ବିଭାଗରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡି
Jaisalmer Bus Accident
ଚଳନ୍ତା ବସ୍‌ରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ; ୧୫ ମୃତ, ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଆହତ