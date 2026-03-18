Zee OdishaOdisha StateSambalpur News: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧି ଆହତ

Sambalpur News: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧି ଆହତ

ସମ୍ବଲପୁର: ନାକଟିଦେଉଳ ପୋଲିସ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟ ବେଳେ କୁଖ୍ୟାତ ଡକାୟତ (ଟିମା ଝାଙ୍କର) ଓରଫ ଧନେଶ୍ୱର ଝାଙ୍କର ଆହତ। ଆଜି ସକାଳ ୫.୪୫ ମିନିଟ ସମୟରେ ଟିମା ତାର ତିନି ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡ଼ୁମାଛଲୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଟିମା ଗୁଳି ଚଳନା କରି ଥିଲା।

Written By  Ajay Kumar Nath|Last Updated: Mar 18, 2026, 08:54 AM IST

Sambalpur News: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧି ଆହତ

Sambalpur News: ସମ୍ବଲପୁର: ନାକଟିଦେଉଳ ପୋଲିସ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟ ବେଳେ କୁଖ୍ୟାତ ଡକାୟତ (ଟିମା ଝାଙ୍କର) ଓରଫ ଧନେଶ୍ୱର ଝାଙ୍କର ଆହତ। ଆଜି ସକାଳ ୫.୪୫ ମିନିଟ ସମୟରେ ଟିମା ତାର ତିନି ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡ଼ୁମାଛଲୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଟିମା ଗୁଳି ଚଳନା କରି ଥିଲା।

ପୋଲିସ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁଳି ଚଳନା କରି ଥିବା ବେଳେ ଟିମାର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜି ଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟିମା ଓ ତାର ତିନି ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଟିମା ପୋଲିସକୁ ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଫାୟାର କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାର କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ତା ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଗୋଟିଏ ବୋଲେରୋ ଗାଡି, ଗୋଟିଏ ୱାଏର କଟର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚୋରି ଓ ତାର କଟିବା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି। 

ଟିମାକୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲ ରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ପୋଲିସ ଦେଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଟିମା ନାଁରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ୪୧ଟି ପୋଲିସ କେସ ରହିଛି। ସେ ଡକାୟତି, ଚୋରି, ଆଲୁମିନିୟମ କଣ୍ଡକ୍ଟର ତାର ଚୋରି, ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। 

Ajay Kumar Nath

Sambalpur News: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧି ଆହତ
