Odisha News: ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୌସମ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

Odisha News: ପାଟଣାଗଡ଼ ସୁନାମୁଦି ପ୍ୟାକ୍ସର ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୨.୧୯ ଲକ୍ଷ ସୋସାଇଟି ଫଣ୍ଡ ହେର୍ଫେର୍ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୌସମ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ୨୦୨୪-୨୫ ଓ ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିଲା ଅନିୟମିତତା।
ମୌସମ୍ ବେହେରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୨୦୨୪-୨୫ ଏବଂ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୨୨,୧୯,୬୩୬ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ (ଜମା) ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦେଖାଇ ରେକର୍ଡ ଜାଲିଆତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାର ବିକ୍ରୟରୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଦୁଇଟି ସୋସାଇଟିର କ୍ୟାସ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ (C.C.) ସାର ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟତ୍ର କରିଥିଲେ।
ଗିରଫ ହେବା ପରେ, ମୌସମ୍ ବେହେରାଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନା ୦୫.୦୮.୨୦୨୬ ତାରିଖ ଦିନ ମାମଲା ନଂ ୧୧ ରୁଜୁ କରିଛି।