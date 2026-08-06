Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୌସମ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

Odisha News:ପାଟଣାଗଡ଼ ସୁନାମୁଦି ପ୍ୟାକ୍ସର ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୨.୧୯ ଲକ୍ଷ ସୋସାଇଟି ଫଣ୍ଡ ହେର୍‌ଫେର୍ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୌସମ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ୨୦୨୪-୨୫ ଓ ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିଲା ଅନିୟମିତତା।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 06, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:19 PM IST
Odisha News: ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୌସମ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rain Alert: ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି!
2
3
4
5