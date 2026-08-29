Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ଗଜପତି ଆରଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ,ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ...

Odisha News: (ଶନିବାର) ଦିନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (RTO)ରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସର୍ଭର ରୁମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କୋଠାର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ​​ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସର୍ଭର ରୁମ୍‌କୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଉପକରଣ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

Written ByNarmada Behera
Published: Aug 29, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 01:58 PM IST
Odisha News: ଗଜପତି ଆରଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ,ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CNG ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ରେଟ୍
2
3
4
5