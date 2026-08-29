Odisha News: ଗଜପତି ଆରଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ,ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ...

Odisha News: (ଶନିବାର) ଦିନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (RTO)ରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସର୍ଭର ରୁମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କୋଠାର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସର୍ଭର ରୁମ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଉପକରଣ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସତର୍କ ହେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାରୁ ରୋକାଯାଇପାରିଲା।
ପ୍ରାଥମିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ, ଯଦିଓ ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଉତ୍ସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ସର୍ଭର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ଦାୟୀ କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଂସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଏକ ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।