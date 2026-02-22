Odisha News: ପାରାଦୀପରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଁଶ

Advertisement
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ପାରାଦୀପରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଁଶ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 22, 2026, 10:07 AM IST

Odisha News: ପାରାଦୀପ: ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଳିଗଲା ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବା ଦୋକାନ। ପାରାଦୀପ ବଡପଡିଆ ମୂଖ୍ୟ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଭୟାଭୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପୋଡିଗଲା ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ସି.ଆଇ.ଏସ୍.ଏଫ୍. ସମେତ ଇଫକୋ, ପିପିଏଲ, ମିତଲ୍ ଓ କୁଜଙ୍ଗ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ୫ଟି ଦମକଳ ନିୟୋଜିତ ରହିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ର ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବା ଦୋକାନ ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 

ଦୋକାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ସହ ପନୀପରିବା, ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟା ଓ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଛି । ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ପାରାଦୀପ ବଣିକସଂଘର ମୂଖ୍ୟ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦୋକାନ ଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ମଶାଧୂପ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। 

ତେବେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ପିଣ୍ଡି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କେବଳ ବାଉଁଶ ଓ ଜରି ପାଲରେ ଦୋକାନ ଗୁଡିକ ରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୪ଟି ଦୋକାନ ପୋଡି ଯାଇଥିଲା । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। 

ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ନିଆଁ ଲାଗି ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନ ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ବଣିକସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପହଞ୍ଚି ଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ଜାରି ରହିଛି।

Prabhudatta Moharana

