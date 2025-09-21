Odisha News : କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପଦକ୍ଷେପ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସିକଲ୍ ସେଲ୍ ରୋଗ (SCD) ଏବଂ ଥାଲାସେମିଆ ସ୍କ୍ରିନିଂର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସିକଲ୍ ସେଲ୍ ଆନିମିଆ ନିରାକରଣ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 21, 2025, 07:50 AM IST

Odisha News : ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସିକଲ୍ ସେଲ୍ ରୋଗ (SCD) ଏବଂ ଥାଲାସେମିଆ ସ୍କ୍ରିନିଂର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସିକଲ୍ ସେଲ୍ ଆନିମିଆ ନିରାକରଣ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ଜେନେଟିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରୋଗକୁ ଏକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଭାବରେ ଦୂର କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ବେଦାନ୍ତ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କଳାହାଣ୍ଡିର ସର୍ବାଧିକ SCD-ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ନାକରୁଣ୍ଡି, ତଲମପଦର ଏବଂ ଗୁଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ମୋବାଇଲ୍ ହେଲ୍ଥ ୟୁନିଟ୍ (MHU) ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଡାଏଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ୦-୪୦ ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଏ।

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ MHU ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିସ୍ତାର କରିଆସୁଛି, ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାୟଗଡା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୦୦୦+ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ MHU ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡାଏଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କିଟ୍, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି। ଏହି ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିରୋଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

ଓଡିଶା ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ SCD ଏବଂ ଥାଲାସେମିଆ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ରୋଗୀମାନେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ଔଷଧ, ରକ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ପରିବହନ ସହାୟତା ଏବଂ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ପ୍ରତିରୋପଣ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସହଯୋଗ ରକ୍ତହୀନତା ମୁକ୍ତ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦୁର୍ବଳ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସମାନ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସୁଲଭ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ସମାନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

କଳାହାଣ୍ଡିର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ (CDMO) ଡକ୍ଟର ନିହାରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, “ସିକଲ୍ ସେଲ୍ ରୋଗ ଏବଂ ଥାଲାସେମିଆ ଗମ୍ଭୀର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛି, ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ। ବେଦାନ୍ତର ମୋବାଇଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସମର୍ଥନରେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛୁ, ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ଯାହା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫଳାଫଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।”

