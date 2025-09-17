Odisha News: ତିନି ଦିନ ହେବ ଘରେ ପଡି଼ ରହିଛି ମୃତଦେହ,ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରି...
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2925522
Zee OdishaOdisha State

Odisha News: ତିନି ଦିନ ହେବ ଘରେ ପଡି଼ ରହିଛି ମୃତଦେହ,ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରି...

Odisha News: ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ଦେହରେ ଦେଖୁଥିଲା ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ର ସନ୍ଦେହ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ହେଲା କାଳ। ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନ ଥିବା ବେଳେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀ ଏହାକୁ ସହି ନ ପାରି ରାଗି ପାଚି ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶେଷ ରେ ନେଲା ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Sep 17, 2025, 12:32 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ତିନି ଦିନ ହେବ ଘରେ ପଡି଼ ରହିଛି ମୃତଦେହ,ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରି...

Odisha News: ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ଦେହରେ ଦେଖୁଥିଲା ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ର ସନ୍ଦେହ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ହେଲା କାଳ। ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନ ଥିବା ବେଳେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀ ଏହାକୁ ସହି ନ ପାରି ରାଗି ପାଚି ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶେଷ ରେ ନେଲା ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଶେଷରେ ବାଡିରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କଲା। ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଶଶୁର ଘର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଥିଲା ସମାଧାନ ହେଲେ ପୋଲିସ ଜାଣିଦେଲା। ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ନୟାକୋଟ ଥାନା କାଦଡିହା ଗାଁରେ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାଦଡିହା ଗାଁ ର ବାବୁଲା ମୁଣ୍ଡା,ସ୍ତ୍ରୀ ମିଲି ମୁଣ୍ଡା(୨୭)୩ ସନ୍ତାନ ଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ପରିବାର ହସ ଖୁସି ରେ ଚଳୁଥିଲେ। ସ୍ବାମୀ ବାବୁଲା ସ୍ତ୍ରୀ ମିଲି କୁ ଅନେକ ସମୟ ରେ ସନ୍ଦେହରେ ଦେଖୁଥିଲା। ବାବୁଲା ଘରେ ନ ଥିବା ବେଳେ ମିଲି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିଲା। ଏହାକୁ ବାବୁଲା ସହ୍ୟ କରି ପାରୁ ନଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ରାଗି ପାଚି ଲାଲ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। 

ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଗତ ଶନିବାର ସ୍ବାମୀ ନଦୀରୁ ମାଛ ଆଣି ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ଘରେ ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଲି ଓ ସ୍ୱାମୀ ବାବୁଲା ମାଛ ତରକାରୀ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ମଦ ପିଇ ନିଶାସକ୍ତ ଥିଲେ। ଖାଇବା ପରେ ଉଭୟ ଙ୍କ ମଧ୍ଯ ରେ କୌଣସି କଥା କୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷ ରେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଲି କୁ ବାଡି ରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତ ସ୍ରାବ ହେବା ସହ ରବିବାର ମିଲି ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। 

Add Zee News as a Preferred Source

ରବିବାର ସକାଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୁ ପୁଣି ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ହତ୍ୟା କରି ସାରିବା ପରେ ବାବୁଲା ର ବୁଦ୍ଧି ହଜି ଯାଇଥିଲା। ୩ ଦିନ ଧରି ଘରେ ମୃତ ଦେହ ପଡ଼ିବା ପରେ ଗତ କାଲି ଶଶୁର ଘର ଲୋକ, ସାହି ପଡିଶା କୁ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାବୁଲା ପ୍ରାଣ ପଣେ ଉଦ୍ୟମ କରି ଥିଲା। ସଫଳ ମଧ୍ଯ ହୋଇଥିଲା।

ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ୪/୫ ଟା ରେ ଶ୍ମଶାନ କୂ ନେବା ପାଇଁ କୋକେଇ ବନ୍ଧା ସରିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୁତ୍ର ରୁ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ନିଜ ଆଡୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସହ ବାବୁଲାକୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଵର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବାହାନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପରେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲା। ନୟାକୋଟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସଦଳ ବଳ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ବାବୁଲା କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଗତ କାଲି ଠାରୁ ଥାନା ରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଫରେନ୍ସିକ ଟିମ, ସଦର ଏସ ଡି ପି ଓ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ଦେହ କୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଛେଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର, ଉପକୃତ ହେଲେ ୨୬ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା
Odisha news
Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିଖୋଜ କନଷ୍ଟେବଳ ଘଟଗାଁରେ ମୃତ!
Ceasefire
Ceasefire:ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା:ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
PM Modi birthday
PM Modi Birthday: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଜାଣନ୍ତୁ ମୋଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଜଣା କଥା
;