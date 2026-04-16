Odisha News: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ କାଳୀ ପକାଇବା ଘଟଣା: ତେଜୁଛି ରାଜନୀତି

ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଫଳକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଉପରେ କାଳୀ ଓ ଗୋବର ପକାଇବା ଘଟଣା। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପାରାଦୀପରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାରାଦୀପ ନଗର ମଣ୍ଡଳ ବିଜେପି ତରଫରୁ ସରକାରୀ ଫଳକରେ ଲାଗିଥିବା କାଳି ଓ ଗୋବର ଚିଠାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 16, 2026, 02:00 PM IST

Odisha News ପାରାଦୀପ: ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଫଳକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଉପରେ କାଳୀ ଓ ଗୋବର ପକାଇବା ଘଟଣା। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପାରାଦୀପରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାରାଦୀପ ନଗର ମଣ୍ଡଳ ବିଜେପି ତରଫରୁ ସରକାରୀ ଫଳକରେ ଲାଗିଥିବା କାଳି ଓ ଗୋବର ଚିଠାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହ ୧୬ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ର ପାରିଷଦଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ତାଙ୍କ ନାମରେ ପାରାଦୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି।

ଅନ୍ୟ ପଟରେ ନିଜ ଓ୍ବାର୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଫଳକରେ ଏପରି ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରିଥିବା ଦୁର୍ବୁତ୍ତ ଙ୍କୁ ଧରି କଠୋର ରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କୁ ନିବେଦନ କରିବା ସହିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ୧୬ନଂ ଓ୍ବାର୍ଡର ପାରିଷଦ ମନୋଜ ନାୟକ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଫଳକ ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ରେ କାଳିଫିଙ୍ଗା ଘଟଣା କୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ବିଜେପି ର ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଏହିଭଳି ଘଟଣା କୁ ନେଇ ପାରାଦୀପ ନଗର ବିଜେପି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବାପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏହି ୱାର୍ଡର ଜଣେ ବିଜେପି ସମର୍ଥକ ବିଜେଡି ବ୍ୟାନରକୁ ଚିରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବାନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ୧୬ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ପାରିଷଦ । 

ଦୁଇବର୍ଷ ର ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ରୁ ବିଜେପି ସତ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବିଜେଡି ଦଳ ଓ ପାରିଷଦ ଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାରିଷଦ ମନୋଜ ନାୟକ। ଏହିଭଳି ଘଟଣା କୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଉଛି ତାହା ଭିତ୍ତିହୀନ, ଅଯଥାରେ ବିଜେପି ର କିଛି ଯୁବକ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଉପୁଜାଇବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣା କୁ ନେଇ ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ୧୬ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ର ପାରିଷଦ ମନୋଜ ନାୟକ ।

Prabhudatta Moharana

Delimitation Bill
Delimitation Bill: ଆଜି ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍
putin visit india
Putin Visit India: ଭାରତ ଆସିବେ ପୁଟିନ, ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବେ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Türkiye Firing
Firing in Turkiye: ତୁର୍କୀରେ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳିମାଡ଼, ୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୨୦ ଆହତ