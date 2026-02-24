Odisha News: ଆନ୍ତଃ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ‘ବୀରୋଦୟ 2026’

Trending Photos
Odisha News: କଟକ: ନରାଜସ୍ଥିତଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆନ୍ତଃ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ‘ବୀରୋଦୟ 2026’ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ସମୁଦାୟ 23ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କ୍ରିକେଟ, ଫୁଟବଲ, ଭଲିବଲ୍ କବାଡ଼ି ଏବଂ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଭଲିବଲ୍ କବାଡ଼ି ଓ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ।
କ୍ରିକେଟରେ ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଞ୍ଚୁରିଅନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲଜି ଆଣ୍ଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ପୁରୁଷ ଭଲିବଲ୍ ଫାଇନାଲରେ ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ହରାଇ ସି. ଭି. ରମଣ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା । ମହିଳା ଭଲିବଲରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲ’ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ହରାଇ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା । ପୁରୁଷ କବାଡ଼ିରେ ସି. ଭି. ରମଣ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ହରାଇ ସୋଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ଫୁଟବଲରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ହରାଇ ରାଞ୍ଚିର ସରଳା ବିର୍ଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲେ । ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଅର୍ସିସ୍ମାନ୍ ରାଜଖୋୱା ବିର୍ଲା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆର୍ଯ୍ୟ ରଥଙ୍କୁ ହରାଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଡବଲ୍ସରେ ସେଞ୍ଚୁରିଅନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଅଭିଜିତ୍ ମହାରଣା ଏବଂ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଯୋଡ଼ି ସି. ଭି. ରମଣ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲେ । ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ହରାଇ କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟର ଉଦଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୁଟବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଉପସଭାପତି ମହମ୍ମଦ ସାହିଦ ଜାଫର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଗଠନରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟଚୈତନ୍ୟ, କୁଳସଚିବ ପ୍ରଫେସର (ଡ.) ଅନିଲ କୁମାର ଶର୍ମା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର (ଡ.) ଜୟପ୍ରକାଶ ଭଟ୍ଟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବିଜୟୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀରାମ ରାଉତରାୟଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ କିଛି ମ୍ୟାଚର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ଲକ୍ଷାଧିକ ଭିୟୁଜ୍ ପାଇଥିଲା ।
କମିଟିର ଅନ୍ୟତମ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଡ. ରଜତ ବଳିଆର ସିଂହ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ସଂଯୋଜକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରାୟୋଜକ, ଅଫିସିଆଲ୍ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁଳାଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରଫେସର ରଜିତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ, କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର (ଡ.) ତେଜପ୍ରତାପ, କାର୍ମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବୀରୋଦୟ-2026ର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ।