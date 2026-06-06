Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ITDA ବାଲିଗୁଡ଼ା AEE

Vigilance Raid: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। (ITDA) ବାଲିଗୁଡ଼ା AEE ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ବରର ୪ଟି ଘର ସମେତ ମୋଟ୍ ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କନ୍ଧମାଳର ବାଲିଗୁଡ଼ାର ITDAର ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗର ଖବର ପାଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ, ଏହି ଟିମ୍ ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି,ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଡିଏସି(DSP), ଛଅ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି।
ALSO READ: Odisha News: ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ
ଭୁବନେଶ୍ବର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ ଏକ ଚାରି ମହଲା କୋଠା, ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାରର କୈଳାସ ବିହାରରେ ଏକ ତିନି ମହଲା କୋଠା, ପଟିଆର କାନନ ବିହାର ଫେଜ୍-୧ରେ HIG-146ରେ ଏକ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରର (HIG-196)ରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା ରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା କଲେଜ ନିକଟ ପାଣ୍ଡୁଆରେ ପୈତୃକ ଜମିରେ ଥିବା ଏକ ଦି-ମହଲା କୋଠା,ବାରିପଦା ସହରର ଦେଉଳା ସାହି ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା କଲେଜ ନିକଟ ପାଣ୍ଡୁଆରେ ଦୁଇ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର,ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଆଇଟିଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବେହେରାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାମ୍ବର ଏବଂ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଆଇଟିଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟ ତଲାସି ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି। ସେନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।