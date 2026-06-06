Add Zee Business As A Preferred Source
App

Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ITDA ବାଲିଗୁଡ଼ା AEE

Vigilance Raid: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। (ITDA) ବାଲିଗୁଡ଼ା AEE ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ବରର ୪ଟି ଘର ସମେତ ମୋଟ୍ ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 06, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:56 AM IST
Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ITDA ବାଲିଗୁଡ଼ା AEE

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ITDA ବାଲିଗୁଡ଼ା AEE
odisha news ITDA Assistant Engineer under vigilance scanner know details here2 min ago
2
Odisha news1 hr ago
3
petrol diesel price today1 hr ago
4
top 10 news today1 hr ago
5
Odisha Weather Update2 hrs ago