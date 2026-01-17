Odisha News: ଗୋଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢାଉ, କୋଟିଏରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ

କେନ୍ଦୁଝର: ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଦୁର୍ନିତୀଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ଲାଞ୍ଚୁଆ ତଥା ଅପରାଧିଙ୍କ ଘର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ବଡି ଭୋର ସମୟରୁ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ଗୋ-ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ କରିଛି। ଉକ୍ତ ଗୋ-ମାଫିଆଙ୍କର ୪୬ଟି ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କୋଟ
Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର: ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଦୁର୍ନିତୀଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ଲାଞ୍ଚୁଆ ତଥା ଅପରାଧିଙ୍କ ଘର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ବଡି ଭୋର ସମୟରୁ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ଗୋ-ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ କରିଛି। ଉକ୍ତ ଗୋ-ମାଫିଆଙ୍କର ୪୬ଟି ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ ରାଶିକୁ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ପୋଲିସର ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଥିବାରୁ ଜବତ ରାଶି, ସାମଗ୍ରୀର ସଠିକ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦୁଝରର ସାନ୍ତାରପୁର, କାଳିଆହାଟ, ତେଲକୋଇ, ଘସିପୁରା, ତୁରୁମୁଙ୍ଗା, ଜାମୁଝାଡ଼ ସମେତ ବିଶୋଇ, କରଞ୍ଜିଆ, ଝାରପୋଖରିଆ, ତେଣ୍ଟୋପୋଶି, ଚଢେଇଭୋଳ, କେନ୍ଦ୍ରେଇ ଓ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ସହ ମୋଟ ୪୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି।
ଏହି ଚଢାଉରେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସର ୧୮ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ, ୫ଟି ଡେପୁଟି ଏସପି, ୨୫ ଜଣ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର, ୩୬ ଜଣ ସବଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।