Odisha News: ଅପରେସନ ଗୋ- ରକ୍ଷକ : ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କଲା କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର: ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲସର ଅପରେସନ ଗୋ ରକ୍ଷକରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଜାରୀ ରହିଛି। ଏନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନା ରାଙ୍କି ଗ୍ରାମରେ ତପନ କୁମାର ବାରିକ (ଟିଟୁ ବାରିକ) ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ତପନ ବାରିକ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ରେ ଏହି ଚଢାଉ ଜାରୀ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ ତନତନ୍ କରି ଛାନଭିନ କରୁଛି ପୋଲିସ।
ସେହିପରି ଗୋ ଚାଲାଣ ରେ ସମୃକ୍ତ ନେ଼ଇ ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଃଖିଆ ଛକରେ ଥିବା ସେଖ ନାସିର ଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ କରିଛି କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ। ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରି ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏନେଇ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଚଢାଉ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ସଦର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ସୁଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଦୈତାରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେସ ନମ୍ବର ୧୦୭/୨୦୨୫ ସର୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ନେଇ ଏହି ଚଢାଉ ଜାରୀ ରହିଛି।