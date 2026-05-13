Odisha News: ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ

Written By  Abhaya mohanty|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: May 13, 2026, 11:16 AM IST

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର: ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଚଷା ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ଏକ ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ । 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୨୦୨୧ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ନୟାକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଦକଳା ଗ୍ରାମର ସାମୁ ଦେହୁରୀ, ଜଗଦୀଶ ଦେହୁରୀ ଓ ନୀଳ ଗିରି ବଳଦ ଚରାଉ ଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଚଷା ଦେହୁରୀ ନୀଳ ଗିରି ସହ ବଚସା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଚଷା ଦେହୁରି ଧନୁ ତୀର ଆଣି ନୀଳଙ୍କ ଛାତିକୁ ତୀର ମାରିଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ନୀଳ ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା । 

ଖବର ପାଇ ନୟକୋଟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଚଷା ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ପି ଏସ କେସ ନଂ ୫୦/୨୦୨, ୩୦୨ ଆଇପିସିରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ୯ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ସହ ପ୍ରମାଣ କୁ ଭିତି କରି ଏହି ରୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବେ ପ୍ରଦିପ କୁମାର ଦାସ ଏହି କେଶ ର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।

