Odisha News: ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମୃତ

(ଅଭୟ ମହାନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର) Odisha News: ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ୨ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ହିରୁ ସାଆନ୍ତ ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାଶଂପାଳ ବ୍ଳକ ତଳ ବୈତରଣୀ ଗାଁରେ ଗୋରୁ ଚରାଇବା ସମୟରେ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ହିରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଗୋରୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ଥିବା ବେଳେ ହଠାତ଼ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣ ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାଂଶପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ଥିତ ଧରଣୀଧର ମେଡିକାଲ କଲେଜ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ହିରୁ ପରିବାର ର ଜଣେ ମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ୩ଝିଅ ଓ ୧ ପୁଅ ଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ,ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥୀକ ସହାୟତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି।